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Gaziantep'te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü.

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 10:51
  • Giriş: 02.10.2023 10:51
  • Güncelleme: 02.10.2023 10:53
Kaynak: DHA
Gaziantep'te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 7 katlı Müftüoğlu Apartmanı'nda, dün akşam saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü.

Çevreyi toz bulutu kaplarken, yıkım anı ile yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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