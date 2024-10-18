Gaziantep'te ağır hasarlı binada ceset bulundu

Gaziantep’te yıkılması planlanan ağır hasarlı binanın eksi 2. ikinci katında bir ceset bulundu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki ağır hasarlı binada meydana geldi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılması beklenen binaya gelen ekipler, eksi 2. katta hareketsiz bir şahsı fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, hareketsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.