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Gaziantep'te alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Ajans Haberleri
  • 09.10.2024 22:19
  • Giriş: 09.10.2024 22:19
  • Güncelleme: 09.10.2024 22:20
Kaynak: AA
Gaziantep'te alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Çoksorut Mahallesi 15118. Sokak'ta içme suyu için yapılan alt yapı çalışması sırasında doğal borusu delindi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak sokağı boşalttı.

Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi. Sızan gaz, ekiplerin çalışmasıyla kesildi.

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