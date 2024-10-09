Gaziantep'te alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
Kaynak: AA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Çoksorut Mahallesi 15118. Sokak'ta içme suyu için yapılan alt yapı çalışması sırasında doğal borusu delindi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak sokağı boşalttı.
Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi. Sızan gaz, ekiplerin çalışmasıyla kesildi.