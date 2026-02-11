Giriş / Abone Ol
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı

Gaziantep-Nurdağı otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.

  • 11.02.2026 16:18
  • Giriş: 11.02.2026 16:18
  • Güncelleme: 11.02.2026 16:22
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Gaziantep'te askeri aracın şarampole devrildiği kazada 10 asker yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Kentte etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği askeri araç şarampole devrildi. Kazada 10 asker yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

