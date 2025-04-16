Gaziantep'te ata çarpan otomobildeki 2 polis yaralandı
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ata çarpan otomobildeki 2 polis yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sivil polis otosu, Gaziantep-Kilis kara yolu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağı yakınlarında yola giren ata çarptı.
Yaralanan polis memurları S.A. ile E.B. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Telef olan at ile araç, ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.