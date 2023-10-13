Gaziantep'te ATV kazasında ölen 2 liseli toprağa verildi

Gaziantep'te, otomobille ATV'nin çarpıştığı kazada ölen lise öğrencileri Hüseyin Akın (14) ve Kerem Gündoğan (14), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam, 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Akın ve Kerem Gündoğan'ın üzerinde yolculuk yaptığı 27 MST 04 plakalı ATV'ye, karşı yönden gelen Volkan Kılınçoğlu (46) yönetimindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ATV'de bulunan Hüseyin Akın, Kerim Gündoğan ve otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan, hayatlarını kaybetti. İş insanı Mustafa Akın'ın oğlu Hüseyin Akın'ın cenazesi, Hanifi Şireci Camisi'nde, Kerim Gündoğan'ın cenazesi ise Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede her 2 gencin yakınları gözyaşı döktü. Öte yandan otomobil sürücüsünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.



