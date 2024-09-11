Gaziantep'te baba, tartıştığı kızını tabancayla vurdu

Gaziantep’de bir baba, tartıştığı kızını tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Nurdağı'na bağlı Şatırhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. İngiltere’den tatile geldiği öğrenilen İsmail Rençber ile kızı Hatice arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Rençber, tabanca ile kızına ateş açtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Hatice Rençber'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Rençber'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail Rençber ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.