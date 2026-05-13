Gaziantep'te baraj seviyesi yükseldi: Fıstık bahçesi su altında kaldı
Gaziantep'in merkez Oğuzeli ilçesinde barajdaki su seviyesinin yükselmesi sonucu fıstık bahçesi su altında kaldı.
Kaynak: AA
Kentte yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırdı.
Merkez Oğuzeli ilçesine bağlı Doğanpınar Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı.
Su seviyesinin yükselmesiyle baraj havzası içerisinde olan fıstık bahçesinin büyük bölümü su altında kaldı.