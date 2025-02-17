Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, daha önce işten çıkarılan bir kişi tarafından sokakta silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana geldi.

Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K, müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı.

Tartışma sırasında Erol K, yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.

Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K'nin yakalanması için çalışma başlattı.