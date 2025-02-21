Gaziantep'te bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü
Gaziantep'in Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, Suriye asıllı Muhammed El Hüseyin, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Ruha Dabul isimli evli olduğu kadını silahla öldürdü.
Gaziantep'te, Suriye asıllı Ruha Dabul (23), tartıştığı Muhammed El Hüseyin isimli evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.
Olay, dün gece, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye asıllı Muhammed El Hüseyin ile evli olduğu Ruha Dabul'un evinden silah sesi duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede yaralı halde bulduğu Ruha Dabul'u hastaneye kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ruha Dabul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SURİYE SINIRINDA YAKALANDI
Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ruha Dabul'u vurduktan sonra olay yerinden kaçan Muhammed El Hüseyin'in gidebileceği adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheliyi Suriye sınırına yakın bölgede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Ruha Dabul’un cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.