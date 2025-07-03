Gaziantep'te bir erkek, intihar etmek isteyen kızını benzin döküp yakmaya çalıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Gaziantep’te bir erkek, intihar etmek isteyen kızını iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek benzin dökerek çakmağı ateşlemesi nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G, bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin götürdü.

Bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba C.G, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü.

BENZİN DİĞER AİLE ÜYELERİNE SIÇRADI

Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı.

Ardından baba C.G'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı.

Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Alevleri gören çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.