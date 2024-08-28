Gaziantep'te bir esnaf tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle vurulan 10 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun gürültü yaptığı gerekçesiyle bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.