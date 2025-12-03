Gaziantep'te bir kadın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü!
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde İbrahim Halil C. isimli erkek, tartışma yaşadığı boşandığı Şerife G. isimli kadını bıçakla öldürdü. İbrahim Halil C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'ndeki çocuklarını görmeye giden İbrahim Halil C. (28) ile boşandığı Şerife G. (32) arasında tartışma çıktı.
İbrahim Halil C, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife G'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri, Şerife G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı bıçakla kendisini yaralayan ve olay yerinden kaçan İbrahim Halil C, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.