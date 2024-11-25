Gaziantep'te bir kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Gaziantep'te bir erkek, tartıştığı evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.

Nizip'in Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde Mert Türkmen (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı evli olduğu Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.

Daha sonra bileğini ve boğazını kesen saldırgan, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı zanlı Mert Türkmen ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.