Gaziantep'te bir kişi tartıştığı dayısını tüfekle öldürdü
Kaynak: AA
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan Suriye asıllı kişi, yeğeni tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Basra Mahallesi'nde oturan Abdulmecid Alalwi (37) ile aynı binada oturduğu yeğeni Hüseyin D. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D, dayısına pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Alalwi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, Hüseyin D'yi gözaltına aldı.