Gaziantep'te bir kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mimar Sinan Mahallesi Lise Caddesi'nde, Ömer Faruk Çelik idaresindeki 27 AZD 243 plakalı motosiklet ile C.A. yönetimindeki 27 ACS 196 plakalı otomobil 2 Temmuz'da çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Çelik, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada 9 gün yoğun bakımda kalan Çelik, bugün hayatını kaybetti.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk Çelik'in bir aracı geçmek isterken karşı yönden gelen otomobille çarpışması ve yola savrulması yer alıyor.