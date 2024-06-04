Gaziantep'te, buğday tarlasında yangın
Kaynak: DHA
Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 6 dönüm ekili alan yandı.
Yangın, İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre hasat sırasında biçerdöverden çıkan kıvılcım, arazideki buğday başaklarını tutuşturdu.
Çevredekiler, yangına su ve çalılarla müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri ile çiftçilerin traktörle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 6 dönüm ekili alan yandı.