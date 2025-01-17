Gaziantep'te çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü öldü
Gaziantep'te vinç operatörü Turan Günbaş, çalıştığı inşaatta üzerine beton bloğun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Gaziantep'te çalıştığı inşaatta başına beton blok düşen vinç operatörü Turan Günbaş (52), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Taşlıca Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi inşaatında meydana geldi.
Vinç operatörü Turan Günbaş, çalıştığı sırada üzerine beton blok devrildi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Turan Günbaş, itfaiyenin çalışması sonucu hurdaya dönen vincin içerisinden çıkarıldı.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Turan Günbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Günbaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.