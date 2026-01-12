Gaziantep'te caminin avlusunda çökme

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 12.01.2026 14:58
  • Giriş: 12.01.2026 14:58
  • Güncelleme: 12.01.2026 14:58
Kaynak: DHA
Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te etkili olan yağmurun etkisiyle Ali Erçelebi Camii'nin avlusu çöktü.

Kentte etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Nuripazarbaşı Mahallesi’ndeki Ali Erçelebi Camii’nin avlusunun şadırvanın olduğu kısımda sabah saatlerinde çökme oldu. Çökme anında avluda kimsenin olmadığı kaydedildi. Olayın ardından Şahinbey Belediye ekipleri, şerit çekip alana girilmesini yasaklayarak, çalışma başlattı.

