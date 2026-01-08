Gaziantep'te cinayet: Kuaför kalfası, eski iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Gaziantep’te kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı 15 yaşındaki D.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde, Binevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Abdullah Kaya, 3 arkadaşıyla, iş yerinden izin alıp çıktı.

Kaya, arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı D.K. ile karşılaştı.

Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

D.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya’yı defalarca yaraladı.

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar tarafından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdullah Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.