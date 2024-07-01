Gaziantep'te depremzede çadırında yangın: 2 yaralı var

Gaziantep'te depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı. Çadırda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kartal Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çadırı sardı. Çadır içerisindeki Mehmet Yılmazar ile oğlu Mehmet Yılmazer yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, baba-oğul Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı