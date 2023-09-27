Gaziantep'te devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine giden Abdulmutalip Hazaloğlu yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Gaziantep-Nizip otoyolunun 19. kilometresinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Hazaloğlu sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Araçta bulunan A.A. ağır yaralandı.
Cenaze, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.