Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosiklette bulunan 22 yaşındaki Ferhat Kelebek ve 18 yaşındaki Bilal Dönmez hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
22 yaşındaki Ferhat Kelebek idaresindeki motosiklet, Fevzipasa-Türkbahçe mahalleleri arasındaki kara yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ferhat Kelebek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kelebek'in arkasında yer alan ve kazada yaralanan 18 yaşındaki Bilal Dönmez ise kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.