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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 16:01
  • Giriş: 10.04.2025 16:01
  • Güncelleme: 10.04.2025 16:01
Kaynak: AA
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cuma Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Nizip-Birecik kara yolunun Dutlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra Havva Ö. ile Hatice B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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