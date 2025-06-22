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Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 12:05
  • Giriş: 22.06.2025 12:05
  • Güncelleme: 22.06.2025 12:05
Kaynak: AA
Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzeli-Karkamış kara yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırsal Uğurova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince, yaralanan 3 kişi Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 58 yaşındaki Hüseyin Koçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

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