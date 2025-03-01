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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bilişim sistemlerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığının tespitinin ardından düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

Güncel
  • 01.03.2025 14:21
  • Giriş: 01.03.2025 14:21
  • Güncelleme: 01.03.2025 14:25
Kaynak: AA
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı
Fotoğraf: AA

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 39 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde, ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, 24 fişek, bir miktar uyuşturucu ile başkalarına ait kimlik kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

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