Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 30 tutuklama

Gaziantep'te bilişim sistemleri aracılığı ile vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 39 şüpheliden 30'u tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kullandıkları bilişim sistemleri aracılığı ile vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 39 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 130 bin 700 TL, 290 avro ve başkasına ait kimlik kartları ele ile 3 tabanca, 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.