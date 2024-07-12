Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Gaziantep merkezli olarak 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bazı vatandaşlar, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını söyleyerek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı inceleme sonunda 4 şüpheliyi belirledi.

Çalışmasını tamamlayan ekipler, savcılık kararıyla Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 4 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.