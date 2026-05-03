Gaziantep'te eğitime fırtına engeli: Hasar gören 39 okulda yarın eğitime ara verildi

Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerindeki toplam 39 okulda çatı uçması, cam kırılması gibi hafif hasarlar meydana geldiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu okullarda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen okullar şöyle:

"Nizip ilçesinde; Dazhöyük İlkokulu, Suboyu İlkokulu, Suboyu Ortaokulu, Aşağı Bayındır İlkokulu, Yukarı Bayındır Kemaliye İlkokulu, Yukarı Bayındır İlkokulu ve Gülkaya Hacı Ömer-Hacı Zeliha Delipalta İlkokulu.

Şahinbey ilçesinde; İpekyolu İlkokulu, Hatice Büyükbeşe Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Şehit Servet Tomak Ortaokulu, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi, GHV Evren-Ahmet Öğücü Anaokulu, Nuri Pazarbaşı Ortaokulu, Mehmet-Emin Demircan Kızılay Anaokulu, Şehit Mehmet Nuri Akdemir Ortaokulu ve 25 Aralık İlkokulu.

Şehitkamil ilçesinde; Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Bilim Ortaokulu, Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Emine Konukoğlu Ortaokulu, GAİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazikent İlkokulu, Gürteks Gülşen Özkaya Anaokulu, Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu, Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu, Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi, Kozluyazı Şehit Er Hanifi Özcan Ortaokulu, Kürşat Tüzmen Ortaokulu, Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mozaik Ortaokulu, Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi, Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu, Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu, Hüseyin Çelik İlkokulu ve Bedirkent Cemile-Ali Aydıngüler İlk/Orta Okulu.

Yavuzeli ilçesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu."

Açıklamada, diğer okullarda ise eğitim öğretimin devam edeceği ifade edildi.

Kaymakamlıkların, gelişmelere bağlı olarak aldıkları ek tedbirleri kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyuracağı kaydedildi.