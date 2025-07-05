Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 17:44
  • Giriş: 05.07.2025 17:44
  • Güncelleme: 05.07.2025 17:44
Kaynak: AA
Gaziantep'te ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile düzeneği kurmasında kendisine yardım ettiği belirlenen kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, 4 cep telefonu, 2 wifi cihazı, 2 gizli kamera kulaklık ile kulaklık vericisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol