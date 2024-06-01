Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı
Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Tahtani Mahallesi Karlık Sokak'ta, elektrik mühendisi Hasan Meşe, çalışma için elektrik direğine çıktı.
Akıma kapılan Meşe, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Meşe, hastanede yapılan müdaheleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.