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Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 23:21
  • Giriş: 01.06.2024 23:21
  • Güncelleme: 01.06.2024 23:21
Kaynak: AA
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Tahtani Mahallesi Karlık Sokak'ta, elektrik mühendisi Hasan Meşe, çalışma için elektrik direğine çıktı.

Akıma kapılan Meşe, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meşe, hastanede yapılan müdaheleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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