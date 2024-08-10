Gaziantep'te elyaf fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir elyaf fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.