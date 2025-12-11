Gaziantep'te evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evli olduğu kadın Ayşe Kaplan’ı (35) av tüfeğiyle vurup katleden Osman Kaplan (47) tutuklandı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Osman Kaplan ve Ayşe Kaplan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Kaplan, av tüfeği ile evli olduğu kadını vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Ayşe Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kaplan, suç aleti silahla birlikte gelen jandarmaya teslim oldu. Ayşe Kaplan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Osman Kaplan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sorgusunda, “Eşimle tartıştırma sırasında bir anlık sinirle hareket ettim, öldürme amacım yoktu her şey bir anda oldu” diye ifade veren Osman Kaplan, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.