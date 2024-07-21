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Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 12:42
  • Giriş: 21.07.2024 12:42
  • Güncelleme: 21.07.2024 12:44
Kaynak: AA
Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan i çalışmalar neticesinde firari Ş.B'nin Nizip ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ş.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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