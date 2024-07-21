Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Kaynak: AA
Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan i çalışmalar neticesinde firari Ş.B'nin Nizip ilçesinde saklandığı adresi belirledi.
"Kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ş.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.