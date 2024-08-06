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Gaziantep'te gölete giren baba ve kızı boğuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gölete giren baba ve kızı hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.08.2024 20:44
  • Giriş: 06.08.2024 20:44
  • Güncelleme: 06.08.2024 21:00
Kaynak: AA
Gaziantep'te gölete giren baba ve kızı boğuldu
AA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Balıkalan Mahallesi yakınlarında Hamit Çelik (38) ve kızı Gönül Çelik (15) serinlemek için gölete girdi.

Baba ve kızı bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Adana ve Adıyaman'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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