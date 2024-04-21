Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı
Kaynak: DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taklalar atarak ters dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.
Aslan Avcı yönetimindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı.
Tarlaya devrilip, ters dönen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.