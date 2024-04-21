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Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.04.2024 16:06
  • Giriş: 21.04.2024 16:06
  • Güncelleme: 21.04.2024 16:06
Kaynak: DHA
Gaziantep'te hafif ticari araç, ters döndü; 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taklalar atarak ters dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

Aslan Avcı yönetimindeki 34 FMZ 503 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak taklalar attı.

Tarlaya devrilip, ters dönen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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