Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Tutar'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Gaziantep-Nizip kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü Tutar'ı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tutar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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