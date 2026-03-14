Gaziantep'te halı fabrikasında iş cinayeti
Gaziantep'te geçen hafta 4. OSB'de bulunan bir halı fabrikasında yüksekten düşerek yaralanan Bünyamin Beşe isimli işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bünyamin Beşe isimli işçi, geçen hafta 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir halı fabrikasında yüksekten düşme sonucu yaralandı.
Beşe, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beşe'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.