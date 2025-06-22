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Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahla yaralanması araç kamerasında

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 12:13
  • Giriş: 22.06.2025 12:13
  • Güncelleme: 22.06.2025 12:13
Kaynak: AA
Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahla yaralanması araç kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahlı saldırıya uğraması, araç kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Keyf, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.

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