GAZİANTEP ’te hasarlı binada yangın

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, depremde orta hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından yapılan denetimlerde orta hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın bulunduğu alanı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır'ın da olay yerine gelerek bilgi aldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.