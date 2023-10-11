Gaziantep'te hastanede bomba alarmı: Acil servis boşaltıldı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta nedeniyle bomba alarmı verildi. Hastanenin acil servisi boşaltılırken bomba imha ekiplerinin gelmesini bekliyor.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bomba paniği yaşanıyor.

Kentte bulunan Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta bomba paniğine neden oldu.

Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekliyor.