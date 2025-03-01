Gaziantep'te hastanede serum takmayan doktora bıçaklı saldırıya TTB’den kınama

Türk Tabipleri Birliği, Gaziantep'te hastanede serum takmayan doktora bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

TTB, saldırıyı kınayarak sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, sağlıkta şiddetin yalnızca hekimleri ve sağlık emekçilerini değil, hastaların güvenliğini de tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı. Ayrıca, hastanelerde güvenliğin sağlanmasının Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu hatırlatılarak, TTB’nin hazırladığı sağlıkta şiddeti önleme yasasının, TBMM gündemine alınması gerektiği ifade edildi.

TTB, İstanbul’dan başlatılan ve yarın Ankara’da düzenlenecek Büyük Hekim Buluşması/Forumu ile sona erecek olan "Beyaz Yürüyüş" boyunca dile getirdikleri taleplerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının şiddetten uzak, güvenli bir ortamda hizmet vermesinin hem hekimler hem de hastalar için hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.