Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Mustafa E. idaresindeki 27 ADS 77 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 60. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 HZ 688 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Mustafa E, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mustafa E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.