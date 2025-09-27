Gaziantep'te ineğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ineğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Uğur Şavur (45), hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Şavur kullandığı 09 AHA 278 plakalı motosiklet, önüne çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek öldürken, motosiklet devrildi. Yoldan geçenler tarafından fark edilen kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Şavur'un cansız, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

