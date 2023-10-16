Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü.

Güneykent Mahallesi'nde boş olduğu belirlenen bir iş merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş merkezinin çevresindeki park halindeki araçlara da sıçrayan yangında 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil zarar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.