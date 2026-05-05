Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 16 kişi yaralandı

Gaziantep’te işçi servisinin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp şarampole devrilmesiyle 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Güncel
  • 05.05.2026 10:27
  • Güncelleme: 05.05.2026 10:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

D.T. idaresindeki 27 S 4972 plakalı işçi servisi, Çevre yolu Küsget Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik bariyerine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 15 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

