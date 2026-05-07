Gaziantep'te IŞİD operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te IŞİD'e yönelik operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, IŞİD üyelerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.