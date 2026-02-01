Gaziantep'te istinat duvarı çöktü: 4 dairede hasar oluştu
Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 daire zarar gördü.
Kaynak: AA
Gaziantep'te sitenin istinat duvarı çökmesi sonucu 4 dairede hasar oluştu.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi 136059. Sokak'ta bulunan 4 bloklu Palmiye Sitesi'nde istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çökme sonucu 4 dairede hasar oluşurken, bazı araçlar göçük altında kaldı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tedbir amacıyla 4 bloku tahliye etti.
Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor