Gaziantep'te işyerinde yangın: Dumandan etkilenen 6 işçiden 2'sinin durumu ağır
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.