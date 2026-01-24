Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te işyerinde yangın: Dumandan etkilenen 6 işçiden 2'sinin durumu ağır

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güncel
  • 24.01.2026 11:32
  • Giriş: 24.01.2026 11:32
  • Güncelleme: 24.01.2026 11:38
Kaynak: DHA
Gaziantep'te işyerinde yangın: Dumandan etkilenen 6 işçiden 2'sinin durumu ağır
Fotoğraf: AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol