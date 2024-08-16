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Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.08.2024 10:17
  • Giriş: 16.08.2024 10:17
  • Güncelleme: 16.08.2024 10:19
Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Fotoğraf: AA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı'nda devriye yaptıkları sırada izinsiz kazı yapan kişilere rastladı. Ekipler bölgeye düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan A.C, R.T, M.E.C. ve M.C'yi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 tabanca fişeği, kazıda kullanılan 3 kürek, 3 çekiç, 3 beton delme çivisi, 1 kazma, 60 metre kablo ve aydınlatma lambası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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